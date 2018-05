Come è cambiata la comunicazione sociale in Italia nel corso degli ultimi 30 anni? La comunicazione sociale oggi è anche comunicazione social?

Per affrontare tali riflessioni e interrogativi, Mediafriends, Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, e Università IULM - due soggetti di riferimento nei settori del sociale e della comunicazione - hanno dato vita all’indagine “Spot e Post

del Terzo Settore. Modelli e prospettive della comunicazione sociale”.



I risultati della ricerca saranno illustrati Mercoledì 16 maggio durante il convegno “Spot & Post del Terzo Settore: evoluzione e prospettive della comunicazione social(e)” che si terrà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l’Auditorium IULM (Via Carlo Bo 7).



La ricerca, basata su una metodologia quali-quantitativa, ha analizzato i modelli comunicativi del Terzo Settore ricostruendo trend, linee guida e specificità legate, da un lato, al canale (televisivo VS digitale) e, dall’altro, alle dimensioni degli enti monitorati. I lavori sono stati condotti da un team di studiosi della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, sotto la direzione del professor Guido di Fraia, analizzando 800 spot tv veicolati dal 1992 al 2017 attraverso il circuito Mediafriends e gli ambienti digitali - pagine Facebook e Canali Youtube - di 800 organizzazioni del Terzo Settore, divise nelle due categoria medio-piccole e grandi.



Di seguito il programma della giornata, cui è possibile partecipare previa registrazione attraverso l’invio di una email all’indirizzo eventi@iulm.it