Sport Mediaset è con Fabbrica del Sorriso

Tre telecronisti “mondiali” scendono in campo per Fabbrica del Sorriso.

In uno spot dedicato al Mondiale Russia 2018, Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari inviteranno i tifosi a sostenere le associazioni individuate da Mediafriends per la quindicesima edizione di Fabbrica del Sorriso: per donare basterà inviare dal cellulare un SMS del valore di 2€ al numero solidale 45522, oppure chiamando lo stesso numero da rete fissa per donare 5 o 10€.

Per tutta la durata del Campionato del Mondo, dal 14 Giugno al 15 Luglio, lo spot verrà trasmesso sulle reti generaliste e sui canali digitali free Mediaset con i tre telecronisti di punta della manifestazione sportiva come testimonial.

Oltre allo spot, all’interno delle telecronache delle partite e nei programmi dedicati al Mondiale verranno lanciati appelli per sostenere la grande raccolta fondi destinata ai bambini che vivono situazioni di povertà, emarginazione e disagio.

Nata nel 2003, Mediafriends, nella sua lunga attività, ha raccolto e distribuito più di 71 milioni di euro che hanno consentito a diverse associazioni di realizzare oltre 270 progetti di solidarietà in Italia e nel mondo.

Ulteriori informazioni sul sito www.mediafriends.it.