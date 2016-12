11:02 - Ecco i dettagli sulla seconda “Settimana del Sistema in Lombardia” dal 16 al 23 novembre a Milano e Cremona, che segna varie tappe importanti nella crescita del progetto.

Il nutrito calendario avrà come fulcro due concerti di FuturOrchestra al Teatro Dal Verme di Milano il 20 e 22 novembre (con prova generale aperta per Nuclei e Scuole).

Sono anche previsti un incontro pubblico sulle attività e le prospettive del Sistema in Lombardia martedì 18 e un Open Day con momenti musicali a cura della PYO-Pasquinelli Young Orchestra il 21 novembre.

Inoltre, la conferenza “Pagine di guerra tra musica e cinema” mercoledì 19 e il Corso di formazione per insegnanti di musica “Crescere nel Sistema” il 21-22 novembre con la partecipazione di Naybeth Garcia e Jhonny Gomez, ideatori del progetto “Manos Blancas”.

A Cremona si terranno visite in atelier di liuteria lunedì 17 e, le domeniche 16 e 23 novembre, visite e concerti al Museo del Violino.

Per saperne di più www.sistemalombardia.eu