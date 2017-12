Salviamo Matvej dalla sordità perenne

Aiutateci a Salvare i Bambini dal 2001 opera in favore dei bambini. Dei bambini che vivono in terre “strane”, bambini gravemente ammalati, abbandonati e vittime del terrorismo e delle guerre.

Matvej vive in zone di guerra del Donbass (Ucraina sud orientale) dove la terribile guerra, dal 2014 non significa solamente bambini morti, feriti e mutilati, significa per la popolazione locale una drammatica mancanza di risorse, soprattutto per il sistema sanitario.

Al piccolo Matvej di Enakievo (Donezk) all’età di un anno è stata diagnosticata una sordità neurosensoriale bilaterale di 4° grado. Unica possibilità affinchè non rimanga sordomuto tutta la vita un operazione che inserisca una protesi cocleare.

Ma viviamo in Donbass dove c’è la guerra e le condizioni economiche non ci permettono di raccogliere, nel breve tempo disponibile, l'immensa somma necessaria. L’unica struttura in grado di operare Matvej è a Mosca ma deve essere eseguita entro pochi mesi pena la sordità perenne di Matvej

Per aiutare Matvej dobbiamo arrivare a 21.000 euro . Ci siamo quasi, manca ancora un pezzo di strada.

La raccolta è già partita ma la strada è ancora lunga ed il tempo breve.

Aiutateci a salvare Matvej dalla sordità eterna

Contribuisci alla raccolta