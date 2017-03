RIPARTE FABBRICA DEL SORRISO

Per continuare l’importante lavoro iniziato lo scorso anno, Fabbrica del Sorriso 2017 ha scelto di proseguire con la grande campagna di raccolta fondi e di comunicazione sociale in favore della lotta ai tumori infantili.

Quattro le associazioni individuate e quattro i grandi progetti beneficiari da sostenere nell’ambito della ricerca, assistenza ospedaliera, assistenza domiciliare e miglioramento della qualità di vita dei piccoli pazienti: AIL (Associazione Italiana Contro le Leucemie, i Linfomi e Mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus (Ospedale Pediatrico di Firenze) e Make-A-Wish Italia Onlus, Associazione che realizza il desiderio del cuore dei bambini affetti da gravi patologie per donar loro una vita migliore.

Giunta alla sua quattordicesima edizione Fabbrica del Sorriso anche quest’anno potrà contare su due ampie finestre televisive, in onda sulle Reti Mediaset dal 12 al 26 marzo e dal 15 al 29 ottobre, per poi proseguire con una serie di eventi e iniziative per tutto il 2017.

Nelle tradizionali settimane di raccolta tv, il palinsesto di tutte le Reti Mediaset sarà coinvolto attivamente nella grande maratona,

I volti più amati, i maggiori programmi d’intrattenimento, di sport, d’informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerosi momenti a Fabbrica del Sorriso, con approfondimenti, testimonianze e ricordando ai telespettatori i canali attraverso i quali poter effettuare le loro donazioni.

In campo quattro giornalisti delle maggiori testate Mediaset che realizzeranno servizi sui progetti della associazioni scelte da Fabbrica del Sorriso: Monica Gasparini, Cristina Bianchino, Alfredo Macchi e Francesco Vecchi.



Per sostenere i progetti proposti da Fabbrica del Sorriso 2017 sarà possibile donare con carta di credito tramite il sito di Mediafriends, inviare un bonifico bancario utilizzando l’IBAN: IT92R0103020600000055555575 e, durante i periodi di Marzo e Ottobre, sarà attivo l’SMS solidale 45522.



AIUTATECI A REALIZZARE I LORO SOGNI!