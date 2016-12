Parte la nuova edizione di Fabbrica del Sorriso

In occasione della Giornata Mondiale Contro il Cancro, Mediafriends presenta la “Fabbrica del Sorriso 2016” che, quest'anno, sarà dedicata alla lotta ai tumori infantili. Fabbrica del Sorriso ha scelto di sostenere i progetti di quattro importanti associazioni: AIL (Associazione Italiana Contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), Dynamo Camp e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera, domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Giunta alla sua tredicesima edizione, la Fabbrica del Sorriso, in onda sulle Reti Mediaset da domenica 13 a domenica 27 marzo, per la seconda volta nella sua storia proseguirà con una serie di eventi e iniziative per tutto il corso del 2016. Nelle due tradizionali settimane di raccolta tv, il palinsesto di tutte le Reti Mediaset sarà coinvolto attivamente nella grande maratona. I volti più amati della tv, i maggiori programmi d'intrattenimento, d'informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerose finestre alla Fabbrica del Sorriso, con servizi sui progetti delle associazioni, approfondimenti, testimonianze e ricordando ai telespettatori i canali attraverso i quali poter effettuare le loro donazioni.

Anche le radio la cui raccolta pubblicitaria è curata dal Gruppo Mediaset, con le loro voci e programmi, saranno coinvolte nella campagna solidale.

La presenza di Fabbrica del Sorriso sul web sarà rilevante sul portale Tgcom, nella pagina dedicata a Mediafriends e sui social aziendali, che saranno costantemente alimentati con contributi ad hoc. Da quest'anno Fabbrica del Sorriso avrà, inoltre, una sua pagina facebook, in cui trovare informazioni sulla campagna. Fabbrica del Sorriso organizzerà una serie di eventi distribuiti su tutto il territorio italiano, finalizzati ad alimentare la raccolta fondi.

Tra questi, si partirà il 13 febbraio 2016 con una mostra unica nel suo genere dedicata a Piero della Francesca (Piero della Francesca. Indagine Mito), allestita presso i Musei San Domenico di Forlì. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, a cui si deve la realizzazione della mostra, una percentuale sulla vendita dei biglietti andrà a sostegno della raccolta fondi Mediafriends.

Le iniziative editoriali saranno rappresentate, tra le altre, dal tradizionale Libro del Sorriso, in libreria da fine novembre.

Un ringraziamento speciale a Gerry Scotti, Federica Panicucci, Nadia Toffa e Pierluigi Pardo per la fattiva collaborazione alla campagna solidale di Fabbrica del Sorriso 2016.

www.mediafriends.it