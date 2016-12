NoiRandagi ONLUS, dall'abbandono all'affetto di una nuova famiglia

Il cane è il migliore amico dell'uomo, lo ama e gli è fedele senza chiedere nulla in cambio, ma compito di quest'ultimo è prendersi cura di esso e fargli sentire il calore e l'affetto di una famiglia.La missione diè tanto semplice e chiara quanto nobile: restituire una possibilità di vita a tanti dei nostri pelosi amici, sottraendoli dall'abbandono delle strade o dalle sofferenze dovute a strutture malorganizzate e disattente alle esigenze degli animali.L'Associazione Noirandagi onlus gestisce il volontariato all’interno del Rifugio Sherwood e del Rifugio Dog Ranch , finalizzando un’attività che va oltre il semplice assistenzialismo nei confronti dei cani.A Sherwood cani provenienti da situazioni disagiate trovano ospitalità di continuo grazie alla collaborazione di altre associazioni e alla generosità di alcuni volontari. La maggior parte di loro arriva dai canili lager, dalle strade del meridione, altri anche dall'estero da paesi dove le leggi ne prevedono la soppressione.Una mano aperta pronta ad accogliere una zampa è il logo di Noirandagi, un simbolo di solidarietà ed amicizia, un reciproco scambio e rispetto. Vuole rappresentare l'unione indissolubile che si può creare tra uomo ed animale, e quotidianamente i soci e i volontari dell'associaizone si impegnano affinchè questi valori possano trovare riscontro nella realtà.Tutti possono sostenere la casua, anche chi non può permettersi un adozione diretta. Noirandagi mette a disposizione diverse possibilità per contribuire al mantenimento e al benessere degli animali nei rifugi Sherwood e Dog Ranch, come donazioni, gadget, adozioni a distanza.Scopri Noirandagi e il loro operato dal sito, anche il tuo aiuto è importante.