La rendicontazione in moto di Mediafriends

Continua il viaggio di Anna e Fabio Stojan in Europa orientale. I due amici che solcano in moto le strade del mondo sulle tracce dei progetti finanziati da Fabbrica del Sorriso, nella seconda puntata de I Viaggi di Stojan: Est Europa visitano Pristina, in Kosovo, e ci raccontano un progetto con Save the Children che ha come protagonisti i bambini.



I Viaggi di Stojan: Est Europa - Puntata 2 Pristina, tutti a scuola nessuno escluso