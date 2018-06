La guerra non è uguale per tutti

Chi fugge dalla guerra ha diritto di ricevere asilo.



Ad oggi però sembrano non esserci strade semplici concordate e definite dagli stati o dall'Unione Europea per poterlo ottenere in modo legale.

Nella nuova puntata di Detto/Contraddetto parliamo di immigrazione, corridoi umanitari e sicurezza nella legalità, cercando di far chiarezza assieme a Dorothee Mack, Pastora della Chiesa Evangelica Valdese, e Cesare Zucconi, Segretario Generale della Comunità di Sant'Egidio.