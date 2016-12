LA FABBRICA DEL SORRISO CONTRO LA FAME

16:31 - Formula tutta nuova per “La Fabbrica del Sorriso”, in onda sulle Reti Mediaset da domenica 15 a domenica 29 marzo ma che, per la prima volta, proseguirà per tutto l’anno con una serie di eventi e iniziative. In occasione della sua dodicesima edizione la storica maratona di solidarietà, promossa e realizzata da Mediafriends, lancia una campagna solidale dal titolo Fame di vita, per combattere la fame e la malnutrizione in Italia e nel mondo.

Il tema della fame è di stretta attualità in vista di Expo 2015, (il cui titolo è Nutrire il pianeta, energia per la vita) e, soprattutto, in considerazione del fatto che, proprio quest’anno, scadono i termini per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (I Millennium Goals) fissati dall’Onu, tra i quali compare lo sradicamento della povertà estrema e della fame. Ben lontani dall’aver raggiunto questo obiettivo in molte parti del mondo, Mediafriends ha deciso di dedicare la sua raccolta fondi alla lotta alla fame, sostenendo il lavoro di 10 associazioni.

Negli ultimi anni la crisi economica ha colpito fortemente anche il nostro paese. Accanto a chi già versava in condizioni d’indigenza, si è aggiunta una nuova categoria di poveri, formata da disoccupati, pensionati, divorziati, in altre parole, persone appartenenti alla cosiddetta “classe media”. Alla luce di questa nuova emergenza, per la prima volta nella sua storia, Mediafriends ha deciso di sostenere in Italia due progetti indirizzati alla popolazione adulta, e non all’infanzia: Pane Quotidiano a Milano e Comunità di Sant’Egidio a Roma.

Gli altri otto progetti hanno come teatro il continente africano e saranno realizzati da: Acraccs, Cefa, Cesvi, Ciai, Coopi, Mas Children Hospital, Medici Senza Frontiere e Soleterre.

Nelle due tradizionali settimane di raccolta tv, da domenica 15 a domenica 29 marzo, il palinsesto delle Reti Mediaset e del Digitale Terrestre Mediaset sarà coinvolto attivamente nella grande maratona. I volti più amati della tv, i maggiori programmi d’intrattenimento, d’informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerose finestre a La Fabbrica del Sorriso con servizi sui progetti delle associazioni, approfondimenti, testimonianze e ricordando ai telespettatori i canali attraverso i quali potranno effettuare le loro donazioni.



La presenza di Fabbrica del Sorriso sul web sarà rilevante sul portale Tgcom, nella pagina dedicata a Mediafriends e sui social aziendali, che saranno costantemente alimentati con contributi inediti e approfondimenti ad hoc. Inoltre, per la prima volta sul sito Mediafriendssarà possibile effettuare donazioni online.

Anche Radio Italia e R101, con le loro voci e programmi, saranno coinvolte nella campagna solidale.

Al termine della maratona tv, La Fabbrica del Sorriso continuerà la sua azione con numerosi eventi distribuiti su tutto territorio italiano e con iniziative editoriali, quali il Calendario e il Libro del Sorriso, espressamente rivolti a Fabbrica del Sorriso 2015.

Da domenica 15 marzo sarà possibile donare 2 euro inviando un SMS al 45595 da mobile (TIM, Vodafone, Wind, 3, Poste Mobile, Coop Voce). Sarà possibile donare 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa Vodafone, TeleTu e Twt , mentre sarà possibile donare 2 o 5 euro chiamando sempre il numero 45595 da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e Fastweb.

L’IBAN di riferimento per tutte le donazione bancarie è IT92R0103020600000055555575.