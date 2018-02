La Casa Sollievo Bimbi di Vidas è in costruzione

La Casa Sollievo Bimbi sta sorgendo accanto all’hospice Casa Vidas (via Ojetti 66, Milano – MM1 Bonola), per offrire cure e sollievo a bambini e adolescenti malati inguaribili in fase avanzata e ai loro familiari.



Sono circa 12.000 all’anno i minori che necessitano di cure palliative in Italia, circa 1.200 nella sola Lombardia. La Casa Sollievo Bimbi nasce per accogliere in degenza i casi più complessi in cui, ad esempio, non vi sia una casa adeguata alle cure domiciliari o una famiglia preparata a tale impegno. Per loro saranno disponibili sei grandi camere per l’ospitalità del minore e di un familiare. Inoltre, coloro che avranno necessità di cure ambulatoriali e che possono essere accompagnati in Casa Sollievo Bimbi potranno usufruire del day hospital pediatrico, sempre in forma gratuita.



La Casa Sollievo Bimbi sarà anche il ponte ideale tra l’ospedale e il domicilio, favorendo un passaggio meno traumatico e più protetto fra le due realtà. Per i genitori, provati dalla difficile assistenza a casa, sono previsti spazi per la comunicazione e la formazione anche tecnica in compiti tanto ardui.

Sostegno psicologico sarà garantito al famigliare, a volte e per lunghissimo tempo unico care giver nella casa del bimbo malato.



Il nuovo edificio, la cui costruzione sarà ultimata secondo previsioni entro fine anno, si svilupperà su sei piani, per un totale di 6.400 mq. Il progetto prevede l’utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici e un impianto di cogenerazione per lo sfruttamento della temperature dell’acqua di falda. La struttura risponderà ai più aggiornati criteri di risparmio energetico e sarà in classe A.



La campagna per la costruzione della Casa Sollievo Bimbi è stata pensata fin dalle origini in collaborazione con l’Agenzia Testa, che ha lavorato pro bono coinvolgendo anche i testimonial e il fotografo Stefano Babic.

Col supporto di Brand-Cross è stato poi realizzato lo spot con la regia di Silvio Muccino e la voce di Carlo Valli, visualizzabile qui.

Tutti hanno lavorato gratuitamente per realizzare un grande progetto.



Per dare vita a un luogo dove donare cure competenti e amorevoli a tanti bambini malati e alle loro famiglie ci serve anche il tuo aiuto: costruiamo insieme la Casa Sollievo Bimbi Vidas!

