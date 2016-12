LA CASA DEI BAMBINI E' PRONTA

Venerdì 11 dicembre Mediafriends si è recata a Massa Carrara, per la precisione in località Fosso Ombrone, dove la sezione locale di ANFASS ,un'associazione, ha inaugurato una casa dove saranno curati i bimbi autistici in età prescolare.



E' un progetto che consentirà di adottare percorsi personalizzati per i bambini e consentirà di abolire le liste di attesa di famiglie con bambini autistici.



Si tratta di un progetto molto bello che Mediafriends ha finanziato per 500.000 euro con Fabbrica del Sorriso 2012





GUARDA IL SERVIZIO DEL TGCOM24 DEL 14 DICEMBRE 2015