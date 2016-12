10:12 - La famiglia De Vaire è composta da padre, madre e tre figli di 11, 15, e 22 anni. Il padre, Umberto, lavorava come panettiere e, all’età di 42 anni, ha perso il posto di lavoro a seguito della cessione di un ramo d’azienda. Per circa un paio di anni si è adattato a svolgere piccoli lavori in nero che poi, a causa della crisi, sono venuti a mancare. Negli ultimi anni Umberto ha subito un infarto, che lo ha portato ad avere tre by-pass, malattia che sta pregiudicando un eventuale suo reinserimento nel mondo del lavoro. La moglie, Ivana, non ha mai lavorato perché ha dovuto e deve seguire la figlia di 22 anni che è disabile.Tutto questo ha portato la famiglia a versare in condizioni di «povertà» e a doversi quindi «metter in coda» davanti a Pane Quotidiano.

L'appello di Umberto Sms 45595 fino al 29 Marzo