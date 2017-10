In Romania la terza tappa de “I Viaggi di Stojan - Est Europa”

In moto sulle strade dell’Est Europa per rendicontare i progetti finanziati da Mediafriends.

La terza puntata de "I Viaggi di Stojan - Est Europa" ci racconta l’esperienza di Anna e Fabio a Singureni in Romania, a pochi chilometri da Bucarest, dove hanno incontrato i bambini accolti dalla Fundatia - Bambini in Emergenza.



I Viaggi di Stojan: Est Europa - Puntata 3 Romania, i bambini della Fundatia