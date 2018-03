In Kenya per salvare i bambini dalla discarica

Emarginazione, povertà e disagio dei più piccoli sono i temi della Fabbrica del Sorriso 2018, che ha scelto 4 progetti in Italia e nel mondo per aiutare i bambini ad avere un infanzia dignitosa e un futuro migliore.

Tra questi c'è il progetto in Africa di Amref, presente sul territorio con un centro di accoglienza diurno che accoglie ragazzi dalla strada per dar loro un pasto caldo, assistenza medica e un'istruzione.

Ha visitato il progetto per noi il giornalista Mediaset Alfredo Macchi. Di seguito il servizio completo andato in onda su TGCOM24.



Se anche per te i bambini vengono prima di tutto puoi contribuire alla campagna di raccolta fondi di Fabbrica del Sorriso donando con sms o chiamata al 45522, oppure da mediafriends.it con bonifico