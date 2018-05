A Regola d'Arte è un progetto ideato e promosso da MEDIAFRIENDS rivolto ai giovani che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane.

L'iniziativa si propone di favorire l’ integrazione e la crescita sociale mediante un’offerta formativa in ambito sportivo, culturale ed ecologico che si concretizza in corsi gratuiti di rugby, percussioni musicali e la coltivazione di un orto.

Il rugby fornisce modelli di comportamento positivi (unione, lealtà, rispetto, gestione dell’aggressività ...); la musica, grande patrimonio culturale italiano, consente la crescita culturale anche a chi, per ragioni indipendenti dai propri meriti, non avrebbe la possibilità di accedervi; e la cura di un orto che favorisce i rapporti dei ragazzi con le regole che detta la natura.

Nei quartieri più disagiati c’è molta energia ma, al contempo, non è sempre facile trovare la strada giusta per emergere e/o diventare dei cittadini. L’obiettivo del progetto non è creare musicisti, rugbisti o degli ortisti di professione bensì dei cittadini, inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.



A Regola d'Arte rientra tra i progetti beneficiari della XVª Edizione di Fabbrica del Sorriso, la raccolta fondi Mediafriends che quest'anno è dedicata alla povertà, al disagio e all'emarginazione minorile.

Oltre a sostenere il progetto aderendo alla campagna di Fabbrica del Sorriso, sarà possibile donare il proprio 5X1000 a Mediafriends per A Regola d'Arte (Codice Fiscale 94591510154).



Come sempre, Mediafriends ringrazia tutte le persone che hanno scelto, che scelgono e che sceglieranno di sostenere le Associazioni e i progetti a favore dei bambini.



