Il musical Romeo e Giulietta.Ama e cambia il mondo insieme a Fabbrica del Sorriso

10:32 - Il tema della dodicesima edizione de La Fabbrica del Sorriso è la fame e la manultrizione in Italia e nel mondo. Mediafriends ha individuato le 10 associazioni che saranno beneficiarie e partner dell’operazione che si protrarrà per tutto il 2015:

Comunità di Sant'Egidio- Medici Senza Frontiere Italia- Coopi- Ciai- Pane Quotidiano- Soleterre- Cefa- MasCth Onlus- Cesvi - Acraccs

Nel mondo ci sono ancora tanti bambini che soffrono la fame ma anche in Italia ci sono persone che non hanno da mangiare. La fame e la malnutrizione si combattono efficacemente con interventi di emergenza e con interventi sociali di sviluppo. La Fabbrica del Sorriso lancia la campagna “FAME DI VITA” per finanziare 10 progetti, 2 in Italia e 8 in Africa.

La prima occasione per donare sarà a NAPOLI insieme al musical "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" di David Zard che devolverà parte del ricavato degli spettacoli alla campagna "FAME DI VITA".

Vi aspettiamo numerosi!



