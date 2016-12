Il filmato Rugby A regola d'arte va in TV

Il documentario “Rugby A regola d’arte” andrà in anteprima Tv, Sabato 25 Giugno in seconda serata, su La 5 e Domenica 26 Giugno alle ore 13.00 sul canale Iris.

A Regola d'arte è un progetto che Mediafriends Onlus ha attivato nei quartieri di Milano per prevenire, attraverso la musica e lo sport, il disagio giovanile nelle periferie delle città italiane. A regola d’arte, vuole offrire a tutti, anche a coloro che non se lo possono permettere, la possibilità di diventare cittadini, inseriti a pieno titolo nella società civile.



“Rugby A regola d’arte” è un documentario breve prodotto dall'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, scuola di cinema di Busto Arsizio che racconta una di queste esperienze insieme al centro di aggregazione giovanile Barrio's di Milano e a AS Rugby Milano . Attraverso la voce dei protagonisti (tutti tra i 6 e i 13 anni), un piccolo viaggio attraverso la realtà, la vita, i sogni e i desideri dei cittadini milanesi del futuro.



Regia: Andrea w. Castellanza

Produzione: Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

Doppiaggio ed editing: Vito G. Signorile

Voce narrante : Giorgio Terruzzi