il Cuore in Siria onlus è l’associazione nata per iniziativa di Claudia Ceniti, funzionario di banca di Milano (presidente), Paola Francia, giornalista di Forlì (vice presidente) e Pietro Tizzani, appartenente all'Arma dei Carabinieri. Prima di unire le forze ciascuno di noi era impegnato nella raccolta di aiuti umanitari e nella diffusione di informazioni sul conflitto. Ci siamo resi conto che stavamo andando tutti nella stessa direzione, ovvero portare un aiuto concreto a chi soffre, in particolare ai bambini, e abbiamo capito che insieme potevamo farlo con maggiori risultati. Nonostante la mancanza di corridoi umanitari, ci sono molte associazioni di volontari e semplici cittadini, che a proprie spese, e a proprio rischio, portano gli aiuti nelle zone colpite dal conflitto.



L’attività dell’associazione consiste nella raccolta di medicinali (antibiotici, antipiretici, antiinfiammatori, sciroppi per la tosse, paracetamolo, garze, bende, disinfettanti) / attrezzature mediche e ospedaliere / dispositivi medicali / prodotti per l'igiene (shampoo, bagnoschiuma, prodotti per l’igiene intima, creme idratanti, creme allo zinco per bambini) / pannolini / pannoloni per adulti / biberon / latte in polvere / materiale didattico / giocattoli.

A Reyhanli, cittadina turca sul confine turco-siriano, Il Cuore in Siria Onlus assiste famiglie siriane profughe in condizioni di grave indigenza e affianca una scuola che accoglie 480 bambini orfani cercando di soddisfarne le esigenze strutturali. Dal mese di luglio 2013 Il Cuore in Siria Onlus ha contribuito ad acquistare otto ambulanze usate inviate in Siria cariche del materiale raccolto grazie anche alla collaborazione con associazioni italo-siriane.

Il Cuore in Siria Onlus propone interventi nelle scuole della Lombardia, Emilia Romagna , Lazio con progetti di raccolta e di gemellaggio tra i bambini italiani e i bambini siriani, attraverso lo scambio di disegni e di lettere.

Moltissime sono le collaborazioni con altre associazioni di tutt’Italia e con gruppi di privati cittadini.

Infine, per colmare il deficit di informazione sulla situazione in Siria, oltre all'impegno umanitario, Il Cuore in Siria Onlus porta avanti un'attività di informazione e di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di convegni, che vedono coinvolti scrittori, giornalisti, studiosi e membri di associazioni umanitarie testimoni diretti di quanto accade in Siria.



Da qualche settimana a questa parte Il Cuore in Siria Onlus è attiva sulla piattafoma Fidalo con un progetto mirato a raccogliere i fondi necessari a finanziare l'acquisto di un autobus per la scuola dì Reyhanli, iniziativa a cui tutti possono contribuire.



Il Cuore in Siria è online al sito www.ilcuoreinsiria.it o su Facebook.