I PREMIATI DELLA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO

1° Con un naso rosso



Realizzato da Coop. Sociale "Il Sorriso"-Pessano c/Bornago (MI)

Un'opera raffinata e toccante per padronanza tecnica, per il tema affrontato, l'originalità della resa espressiva e per il conseguente intenso coinvolgimento emotivo che ne scaturisce.

2° Smetto quando voglio…ciao

Realizzato da Castello Coop. Soc. Onlus-Trezzo sull’Adda (MI)

Leggerezza e ironia compongono l’originale e spassosa storia, capace di far divertire e portare emozioni allo spettatore. L’efficace partecipazione corale fa da contorno alla convincente e brillante interpretazione del suo protagonista principale.

3° Faenza gangster

Realizzato da ANFFAS Onlus – Faenza (RA)

Ben congegnato e ben risolto sul piano della sceneggiatura, con ritmo incalzante richiama al cinema di un tempo passato. La leggerezza con la quale viene ricostruita la vicenda narrata, lo rende veloce, divertente e brillante.

CORTISSIMI

1° E... Don Parenti portò la luce

Realizzato da CDD Comune di Livigno (SO)

La suggestione della narrazione, tratto da una storia vera, mette in luce l'abilità con cui viene tratteggiato il protagonista e l'efficacia del commento alla storia, in tutta la sua freschezza e ironia.

2° I ragazzi del chiosco

Realizzato da Archè Onlus Soc. Coop. Sociale -Inzago (MI)

La bellezza e la pulizia delle immagini in bianco e nero, l'interpretazione convincente dei suoi protagonisti e un tocco di poesia romantica, vengono presentati in questa breve storia, con originalità e levità.

3° Il valzer dei perché

Realizzato da Opera Don Guanella" –Dubino (SO)

Nel tempo di una canzone, l'efficacia espressiva e la capacità evocativa sono in grado di restituire allo spettatore immagini delicate e coinvolgenti.