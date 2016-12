FOTOGALLERY FABBRICA DEL SORRISO

Uno dei partner di Fabbrica del Sorriso 2015 è il Cesvi Onlus , associazione che partecipa alla nostra raccolta fondi con un programma sociale dedicato ai ragazzi di strada di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Il problema dell’accesso al cibo e della malnutrizione rappresenta una sfida primaria, che sarà affrontata in modo integrato rispetto a tutti i bisogni di questi minori.

Il paese di riferimento è uno stato fragile, di enormi dimensioni, carente di qualsiasi infrastruttura e rete di protezione sociale, che, per i pochi dati disponibili, testimonia di essere uno dei più bisognosi da un punto di vista dell’aiuto umanitario, soprattutto per quanto riguarda la promozione dei diritti dell’infanzia.

Nello specifico, Cesvi ha ottenuto dal Ministero degli Affari Sociali congolese la concessione per l’utilizzo di un’ampia struttura, posta a fianco di un centro di promozione sociale e formazione professionale gestito dallo stesso Ministero. All’interno della struttura affidataci, Cesvi sarà in grado di accogliere, tra il 2015 e il 2016, 100 minori in forma residenziale e di garantire supporto alimentare, cure mediche, assistenza psicosociale e appoggio educativo a un bacino complessivo di 300 ragazzi.

Con i fondi raccolti al 29 Marzo 2015, la Fabbrica del Sorriso contribuirà a garantire alloggio, alimentazione, cure mediche, supporto psicologico ed educativo per 50 bambini/ragazzi di strada.

PER CONTINUARE A DONARE CLICCA QUI