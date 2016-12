Fabbrica del Sorriso continua la lotta ai tumori infantili

Fabbrica del Sorriso rinnova il suo impegno con la campagna fondi per i bambini ammalati di tumore. Continueremo a sostenere per tutto il 2016 i progetti di quattro importanti associazioni: AIL (Associazione Italiana Contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), Dynamo Camp e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera, domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.



Anche voi potrete contribuire alla raccolta fondi attraverso:

Bonifico bancario : IBAN: IT92R0103020600000055555575 (Causale: Fabbrica del sorriso 2016)

Oppure on line con carta di credito circuito VIsa o Pay pay



PERCHE I SOGNI DEI BAMBINI SONO ANCHE I NOSTRI!