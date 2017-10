Est Europa: arriva la nuova serie de “I viaggi di Stojan”

Da quando è nata, Mediafriends raccoglie fondi da destinare ad enti e progetti con finalità benefiche. Tra le sue priorità c’è quella di verificare sul campo l’utilità dei progetti che sostiene, in Italia e nel mondo.

Per fare questo, Mediafriends ha scelto una modalità particolare per raccontare e descrivere i progetti, sostenuti nel tempo. Il suo nome, anzi i loro nomi, sono Anna e Fabio Stojan, I Viaggi di Stojan, marito e moglie, le cui passioni per la moto e per il sociale hanno dato vita, dopo l’incontro con Mediafriends, a questo format.



Mediafriends presenta la prima puntata della serie I Viaggi di Stojan: Est Europa.

Srebrenica, Bosnia ed Erzegovina, la guerra non è finita