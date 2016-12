EICMA , FIERA MILANO, 6-9 NOVEMBRE

15:35 - Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, all’interno dell’Eicma (Esposizione Mondiale del Motociclismo) di Milano, Mediafriends sarà presente con uno spazio dedicato all'iniziativa “Route Sud America – Charity Report 2015” (siamo al Padiglione 2 stand T02).L’attività di rendicontazione, o meglio, di restituzione al pubblico dei risultati dei progetti sostenuti è per Mediafriends un momento fondamentale di chiarezza e trasparenza nei confronti dei donatori. Allo stesso modo, la visione diretta dei progetti è uno strumento necessario per valutare l’efficacia dell’utilizzo dei fondi erogati.

Per rispondere a questa duplice esigenza, Mediafriends ha scelto un mezzo originale e in linea con lo spirito della onlus, la moto, e mandato in missione per il mondo una coppia di appassionati motociclisti: Anna e Fabio Stojan. Il prossimo 11 novembre Anna e Fabio partiranno alla volta del Sud America per il progetto “Route Sud America – Charity Report 2015”.

Un viaggio on the road, della durata di 5/6 mesi, in cui toccheranno Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile. Nel corso di questo lungo itinerario, in sella alla loro moto, la coppia racconterà i progetti delle associazioni: Cesvi, Acra- CCS, For Planet, Giuseppe Olivotti e Asm.

La loro spedizione sarà visibile, tappa dopo tappa, sulla medesima pagina web.

A presto!