DA 30 ANNI LA SFIDA DEL CESVI ALLA FAME NEL MONDO

Nel 2015 Cesvi festeggia il suo 30° compleanno e celebra questo anniversario con una grande campagna che ripercorre le tappe principali della sua storia, i progetti e i traguardi più importanti, con lo sguardo rivolto alle sfide presenti e future.



Un impegno che vede Cesvi in prima linea da 30 anni è la lotta alla fame nel mondo. Cesvi nasce da un'esperienza di volontariato in Nicaragua, nel 1985. Realizza il suo primo progetto in Uruguay per lo sviluppo agricolo e nel 1997 è la prima Ong occidentale ad operare in Corea del Nord, un Paese stremato dalla carestia. La sicurezza alimentare è da sempre un settore prioritario: dai progetti che mirano a garantire il diritto al cibo per tutti alla campagna Food Right Now – in collaborazione con il network Alliance2015 - per sensibilizzare i giovani e i cittadini europei sul tema della fame.



Lunedì 19 ottobre, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso il Teatro Sociale di Bergamo Alta, Cesvi organizza il convegno “Da 30 anni la nostra sfida alla fame nel mondo”, un evento ideato per ripercorrere il suo impegno per il diritto al cibo in tutto il mondo.



Il convegno ha il duplice obiettivo di celebrare i 30 anni dell'organizzazione e di discutere, alla presenza di personalità di rilievo del mondo politico italiano, le sfide di Expo Milano 2015 attraverso la presentazione dell'Indice Globale della Fame 2015 - uno dei principali rapporti che indaga gli aspetti multidimensionali della fame analizzando la situazione in 117 Paesi con un focus tematico, che quest'anno riguarda la relazione tra conflitti armati e fame.



Parteciperanno Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Giangi Milesi, Presidente Cesvi. Modererà Paolo Magri, Vice Presidente Cesvi e Direttore ISPI. Invitati gli On. Ministri Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Maurizio Martina,

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con delega a Expo 2015.



Dal 18 al 24 ottobre, presso il Palazzo della Ragione – Piazza Vecchia, Bergamo Alta – una video–installazione celebrerà la storia e i traguardi di Cesvi: 30 anni di solidarietà negli angoli più remoti del pianeta. Un giro del mondo fatto di ricordi, progetti ed emozioni. Ingresso libero.



Per info e iscrizioni: 30anni@cesvi.org