Capodanno in Musica 2018

Domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00, su Canale 5, Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Tanta musica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che, negli ultimi anni, hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita.

I nomi, tutti di primo piano, sono: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Shade, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo. La regia è affidata a Roberto Cenci.

L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.



“Capodanno in musica” sostiene per il secondo anno il progetto di Mediafriends, insieme a Intersos e Psy+ Onlus, “I bambini al centro della ricostruzione” rivolto alle popolazioni colpite nel Centro Italia dal devastante terremoto del 2016.

Mediafriends ha mantenuto la promessa di realizzare un progetto utile, concreto e duraturo nel tempo. L’obiettivo è quello di contribuire al superamento dei vissuti dolorosi e traumatici legati al sisma attraverso un supporto psicologico, educativo e formativo rivolto, in particolare, ai bambini e alle loro famiglie.



I telespettatori potranno sostenere il progetto attraverso diverse modalità di donazione:

bonifico bancario

IBAN IT03 S030 6909 4000 0000 0006 262 - BIC BCITITMM

o carta di credito e Paypal sul sito Mediafriends www.mediafriends.it