Con il vostro aiuto e con la collaborazione de Le Iene è in edicola il calendario 2016 Un Anno col Sorriso.



Un immenso GRAZIE a tutti voi che con le vostre fotografie ci avete permesso di realizzare “Un Anno col sorriso”, il calendario che farà sorridere chi è meno fortunato.



Un Anno col sorriso è un calendario speciale , risultato delle fotografie dei vostri sorrisi prevenute alla nostra redazione . In ogni mese del calendario troverete un messaggio di allegria e simpatia … ma soprattutto un bel gesto di solidarietà che ci accompagnerà per 12 mesi .



I proventi del calendario Un Anno col Sorriso sosterranno i progetti di Fabbrica del Sorriso per combattere la fame e la malnutrizione in Italia e nel mondo.



Non perdiamo l'occasione per donare un sorriso a chi ne ha bisogno!



In edicola con Tv sorrisi e canzoni a solo 5.90€ in più



E' un'iniziativa di Mediafriends e Le Iene