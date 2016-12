Babbo Running corre con Fabbrica del Sorriso

- Una marea di simpatici runners vestiti da Babbo Natale per un evento all’insegna della gioia del Natale, della solidarietà e del divertimento.Una manifestazione carica di allegria, ironica e divertente, nata nel 2011 e cresciuta negli anni oltre ogni aspettativa, coinvolgendo sempre più appassionati di tutte le età, istituzioni, media locali e nazionali, fino a diventare un autentico street show, una festa pre-natalizia per l’intera città uno degli eventi più attesi e dinamici del periodo natalizio.Un vero tour che sta contagiando i capoluoghi lombardi e non solo. L’edizione Babbo Running con Fabbrica del Sorriso powered by UBI BANCA, main partner dell’evento, prevede due nuove tappe per l’edizione 2016: Brescia (8/12) e Milano Marittima (11/12), che si aggiungono alle città di Como (10/12), Milano (17/12) e Bergamo (18/12).Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 presso il Babbo Runnning Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set e speaker di, la radio ufficiale dell’intero tour, attività ludico-sportive, riscaldamento e show con ospiti e testimonial.Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema natalizio!Alle ore 15.00 la partenza: un’esplosione di rosso invaderà le vie del centro.All’arrivo ristoro, defaticamento e premiazioni, con coppe e gadget per tutti, tra cui premi speciali per i runners con il costume più “stravagante” e divertente.- Per l’edizione 2016 Babbo Running® corre con la Fabbrica del Sorriso, la raccolta di fondi promossa e realizzata da Mediafriends che, quest’anno, sarà dedicata alla lotta ai tumori infantili. L’evento sosterrà i progetti di quattro importanti associazioni (AIL – Associazione Italiana contro le leucemie-linfonomi e mieloma Onlus, AIRC – Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, Dynamo Camp e IOR – Istituto Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza domiciliare, cura in ospedale e terapia ricreativa dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Partecipare alla Babbo Running con Fabbrica del Sorriso vuol dire correre a favore di una grande causa: aiutare i bambini malati di tumore a costruire i loro sogni.Babbo Running è organizzata da Italia Runners, associazione sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico -aggregativo.Italia Runners è promotrice di altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori: Strasingle®, StraWoman®, Fluo Run®, Derby Run® e 31 Run®.La quota di partecipazione è di €. 20.00 e comprende bag gara, vestito completo e barba da Santa Claus, pettorale, ristoro finale e gadget offerti dai partner dell’evento.Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati.Tutte le informazioni su: www.babborunning.it Facebook.com/babborunningTel. 331.4370677.H. 11.00 Apertura Babbo Running VillageH. 14.00 Musica con dj setH. 14.30 RiscaldamentoH. 15.00 Inizio marciaH. 16.00 Stretching e defaticamentoH. 16.30 Premiazioni e regaliH. 18.00 Chiusura evento