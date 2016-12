MSF e FABBRICA DEL SORRISO

16:50 - 1. Loris De Filippi (Presidente di Medici Senza Frontiere), se non sbagliamo, con la partecipazione a Fabbrica del Sorriso, MSF, una tra le più note e accreditate organizzazioni umanitarie, ha partecipato per la prima volta a un’operazione di raccolta di fondi all’interno di una televisione commerciale, le cui dinamiche sono inevitabilmente legate a criteri di business. Che valutazione dà dell’esperienza?



Giudichiamo l’esperienza positiva per due motivi. Il primo è l’ottimo risultato in termini economici che ci permetterà di sostenere finanziariamente, e attraverso il contributo di tanti cittadini italiani, i nostri progetti in Sud Sudan. Il secondo è la grande visibilità che la grave crisi umanitaria in Sud Sudan ha ottenuto, solitamente lontana dai media tradizionali. La partecipazione alla Fabbrica del Sorriso è stata dunque un importante momento per veicolare la solidarietà e l’interesse del pubblico italiano.



2. Sulla base di quali valutazioni, tra le emergenze di cui vi state occupando, avete deciso di presentare un progetto per aiutare la popolazione in Sud Sudan?

Il Sud Susan è lo Stato più giovane del mondo ma è già afflitto da un lungo conflitto armato e problemi sanitari gravi come la malnutrizione e le epidemie. Le violenze intercomunitarie tra gruppi armati causano scontri violenti con feriti, morti e sfollati. Tutto ciò mette a dura prova la capacità del sistema sanitario del Paese di affrontare situazioni di emergenza. Attualmente, circa 170.000 rifugiati, fuggiti dal conflitto con il confinante Sudan, vivono nei cinque campi del nuovo paese, nato nel 2011. MSF è presente in tutti e cinque i campi, dove fornisce assistenza medica e acqua potabile ai rifugiati secondo le esigenze specifiche di ciascun campo ed è inoltre impegnata nelle aree circostanti per assistere una popolazione allo stremo che sopravvive fra insicurezza alimentare e inondazioni. I bambini e le donne, soprattutto quelle incinte, sono i più vulnerabili. Questa emergenza umanitaria è oggi ampiamente dimenticata dai mezzi di informazione ed è proprio questo il motivo che ci ha spinto a presentare un progetto che avesse come obiettivo di garantire l’accesso gratuito a servizi medici di base e di emergenza alla popolazione di Gogrial.

A Gogrial il morbillo, combinato alla malnutrizione, è la prima causa di mortalità infantile. Con il finanziamento al progetto di MSF, si vogliono raggiungere in particolare i seguenti obiettivi: integrare i servizi di maternità; aumentare le campagne di vaccinazione; incrementare le attività del centro nutrizionale ambulatoriale e del centro nutrizionale intensivo; attivare una chirurgia d’emergenza e sostituire l’attuale centro sanitario temporaneo con uno permanente.

3. Nell’operato di MSF ricorrono, tra gli altri, 2 elementi: la gratuità delle cure prestate e la neutralità del vostro intervento. Il primo elemento è autoesplicativo ma il secondo come si applica concretamente al caso specifico?

Il concetto di neutralità dell’azione umanitaria consiste nel far accettare alle parti in guerra che le azioni di soccorso, per loro natura, non rappresentano azioni ostili e non sono contributi agli sforzi bellici di uno dei belligeranti. La neutralità è un elemento essenziale per le operazioni di MSF. L’organizzazione non si schiera in caso di conflitti armati ma fornisce assistenza sanitaria basandosi unicamente sui bisogni della popolazione e si batte per incrementare l’accesso indipendente alle vittime del conflitto, come previsto dal diritto umanitario internazionale. La capacità di MSF di rispondere a una crisi in modo neutrale è fondata sull’indipendenza dei suoi finanziamenti.



4. Anche questo progetto e i fondi stanziati dovranno essere rendicontati. In che modo e secondo quali parametri?

Tutti i progetti di MSF sono gestiti dal punto di vista amministrativo e finanziario e accuratamente rendicontati. In ogni missione ci sono amministratori che si occupano della gestione finanziaria dei progetti sotto la costante supervisione del quartier generale dell’organizzazione. MSF si avvale anche di revisori esterni che controllano i bilanci dell’organizzazione sia a livello internazionale sia nazionale. Ogni anno il bilancio di MSF viene pubblicato, come indicato dalla legge italiana.

5. Sulla base della vostra esperienza, chi potrebbe efficacemente intervenire per migliorare la situazione e come, e quale sarà, a breve termine, il destino dei profughi in Sud Sudan ?

MSF fornisce soccorso umanitario a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze o catastrofi dovute principalmente a guerre, epidemie, malnutrizione, esclusione dall’assistenza sanitaria o catastrofi naturali e non entra in questioni politiche o legate alle dinamiche di sviluppo. Ciononostante chiediamo cambiamenti positivi per le popolazioni e spingiamo gli stati o le altre organizzazioni di agire. La soluzione dei problemi in un paese come il Sud Sudan è fuori dalla portata di MSF che cerca di far fronte alle conseguenze per la popolazione civile, anche in collaborazione con altre organizzazioni locali e internazionali. MSF ha più volte condannato gli attacchi alla neutralità delle strutture sanitarie e ha sollecitato le altre organizzazioni umanitarie e le Nazioni Unite affinché aumentassero gli sforzi per portare soccorso alla popolazione, oltre che chiedere a tutti gli attori coinvolti di raggiungere al più presto una soluzione al conflitto. Vorrei portare alcuni esempi legati alla storia dell’organizzazione: in Cecenia, MSF denunciò più volte la drammatica situazione umanitaria dei rifugiati, chiedendo alle Nazioni Unite di fornire un'assistenza adeguata e continua e salvaguardare il diritto del popolo ceceno a cercare rifugio. In Libia, durante la primavera araba, MSF è stata costretta a sospendere le attività nei centri di detenzione di Misurata e a denunciare il fatto che ai detenuti venivano inflitte torture e veniva negato l’accesso a cure mediche di urgenza.



6. Da ultimo, parlando di partnership e con un po’ di amore per il paradosso, in che modo MSF ritiene di avere contribuito alla crescita di un’organizzazione nata all’interno di un preciso contesto di business quale è Mediafriends?

Credo che MSF abbia contribuito ad ampliare i contenuti su temi inediti, portando la propria esperienza sul campo e la propria azione indipendente, attraverso un approccio di testimonianza diretta. E’ stata un’esperienza arricchente per entrambe le organizzazioni e ci auguriamo che possa aiutarci in futuro a mantenere una finestra aperta sulle zone e le aree di crisi al mondo maggiormente dimenticate, per sensibilizzare l’opinione pubblica e continuare ad aiutare le popolazioni che più hanno bisogno di assistenza.