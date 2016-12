L'evoluzione de La Fabbrica del Sorriso

10:29 - “Fabbrica del Sorriso” è stato e resta il principale evento di raccolta di fondi di Mediafriends. Nasce nel 2003, nell’anno di fondazione della onlus. Per i primi due anni, Mediafriends e “La Fabbrica del Sorriso” si identificano, nel senso che le energie della onlus sono completamente dedicate alla preparazione, realizzazione e promozione di due serate in prime time dedicate alla raccolta di fondi. Il modello di riferimento è il Red Nose Day inglese, che coniuga temi seri e importanti con la leggerezza dell’intrattenimento, lo humor dei comici di Zelig e la capacità comunicativa di Gerri Scotti. I risultati della prima edizione, in termini economici, sono decisamente importanti anche in virtù’ del supporto fornito da numerose aziende. La seconda edizione, anno 2004, decide di finanziare 40 progetti di solidarietà e di provare a comunicarli tutti: impresa pressoché impossibile a cui si aggiunge un risultato in termini di audience piuttosto negativo, penalizzato da alcuni eventi che si sono verificati o svolti in contemporanea (partite di calcio, avvenimenti di cronaca …).



Emerge un quadro di fragilità della trasmissione che, rispetto alla prima edizione, raccoglie meno fondi e crea qualche problema ai dati di ascolto della rete che la ospita, Canale 5. Dal momento che Mediafriends è consapevole di operare all’interno di un contesto commerciale e si pone l’obbiettivo di coniugare attività in campo sociale e esigenze aziendali, ne nasce una riflessione. Il 2005 è un anno che vede la onlus concentrarsi nell’aiuto alle popolazioni colpite dallo Tsunami con la realizzazione del concerto “Music for Asia” trasmesso su Italia 1, e nell’elaborazione di una più ampia strategia di intervento sociale. Nel 2006 riparte Fabbrica con una nuova formula: non più concentrata in due serate dedicate ma “spalmata”, nel corso di una settimana, all’interno di tutti i programmi delle reti Mediaset.



Il format, se tale si può definire, prevede che i progetti, quattro, di cui almeno uno in Italia , si leghino ciascuno a un testimonial a cui spetta il compito di recarsi nei luoghi in cui sarà realizzato il progetto per documentare attraverso le immagini la situazione e i bisogni delle popolazioni. Il testimonial poi interviene in qualità di ospite nei programmi in diretta nel corso della settimana di Fabbrica per raccontare ciò che ha visto, le esperienze e le emozioni vissute e invitare il pubblico a fare una donazione. L’assunto di “Fabbrica 2” risiede quindi nella convinzione che l’efficacia della comunicazione sia legata al testimonial, alla sua capacità di raccontare e alla sua credibilità’.



La crescita della parte informativa e giornalistica all’interno dei programmi in diretta di Mediaset ci ha dato l’opportunità di approfondire i temi oggetto della raccolta fondi. Nell’edizione del 2012, dedicata al tema dell’infanzia e della disabilità, viene riservata al tema un’intera puntata di Matrix, trasmissione giornalistica in onda su Canale 5, con ospiti in studio. In quell’occasione è stato possibile affrontare l’argomento in modo esteso e mettendo a confronto diversi punti di vista: giornalisti, disabili, conduttori, autori... L’edizione 2012 costituisce, in qualche modo, uno spartiacque che conduce a “Fabbrica n°3”, l’edizione di quest’anno.



Le differenze rispetto alla precedente possono risultare difficilmente individuabili da parte di un osservatore esterno, anche perché i veri cambiamenti sono avvenuti principalmente nella fase di preparazione. In primo luogo, scompaiono i testimonial, intesi come personaggi noti e riconoscibili, che vengono sostituiti in virtù di una comunicazione orientata ai contenuti dei progetti, dai protagonisti reali dell’intervento umanitario: medici, infermieri, logisti, genitori di bambini ammalati di leucemia…



Inoltre, e per la prima volta in modo così capillare, tutte le persone interessate, dai produttori alle star, ai macchinisti, agli assistenti di studio, ai registi, vengono esplicitamente coinvolti e responsabilizzati in merito al contenuto dei progetti. Ciò ha consentito di passare da un atteggiamento di composta e disciplinata adesione a una convinta partecipazione , con un coinvolgimento personale: i risultati sono stati molto positivi. Inoltre, l’ottimo risultato di “Fabbrica 3”, sia in termini di comunicazione sia di raccolta fondi, è dovuto anche alla scelta di due associazioni note e credibili e all’individuazione di progetti, uno in Italia e uno all’estero, facilmente comunicabili anche in tempi brevi che la televisione può mettere a disposizione.



Il materiale video trasmesso nel corso delle due settimane è prodotto direttamente dalle associazioni e, anziché risultare estraneo o poco coerente con il contesto della trasmissione televisiva, fornisce un’ulteriore garanzia di credibilità agli appelli alla donazione. Tutto ciò con l’impegno convinto e professionale di molti volti noti delle nostre televisioni.



Naturalmente vi sono stati, anche in questa nuova edizione, momenti di difficoltà, legati in particolare al tentativo, alle volte forzato, di affrontare temi così importanti all’interno di una scaletta serrata e in ambiti e contesti a volte dissonanti ma questa è la sfida che ora e in futuro qualsiasi edizione di Fabbrica si troverà ad affrontare.



Da ultimo, l’edizione 2013 ha avuto una rilevante presenza su WEB, sia attraverso il sito di Mediafriends sia nei siti dei programmi di Mediaset e nelle pagine Facebook a essi collegati. Il WEB inoltre, come dimostrano queste pagine, ci consente di proseguire il lavoro iniziato con Fabbrica, senza dimenticare i problemi trattati, purtroppo ancora lontani da una soluzione, e dedicando a essi lo spazio che meritano.