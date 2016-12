A.I.L e Fabbrica del Sorriso

10:00 - Professor Mandelli, una delle ragioni che ha portato Mediafriends a scegliere il vostro progetto è il carattere di innovazione e di eccellenza che lo contraddistingue. In altri termini, non si tratta del solito progetto in ambito sanitario che mira a offrire i servizi che le istituzioni preposte non sono più in grado di garantire. Quali sono - più in dettaglio - i punti salienti del progetto: “cure a casa per gli ammalati di leucemia”?

Curare a casa i bambini affetti da Leucemia e da altri tumori del sangue cambia la vita non solo agli stessi bambini ma anche ai loro familiari. Tutti i pazienti, ed in particolare i più piccini, quando si ricoverano pongono la stessa domanda: “Dottore, quando mi manda a casa?”. Tutti sognano di tornare nella propria abitazione il prima possibile.



Sappiamo che AIL ha commissionato uno studio sul valore economico e sul risparmio che tali cure domiciliari comporterebbero anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Cosa emerge, in sintesi, dallo studio?

L’AIL ha svolto uno studio per analizzare il significato delle cure domiciliari per i pazienti affetti da tumori del sangue anche dal punto di vista economico. Lo studio ha dimostrato chiaramente che con le cure domiciliari vi è un risparmio sensibile rispetto all’ospedalizzazione che può arrivare oltre il 30%. In sintesi: le cure svolte in ospedale per il malato sono molto più costose rispetto a quelle attivate a casa. Va inoltre sottolineato anche un altro vantaggio: quello che permette di liberare posti in ospedale per i pazienti che necessitano di assoluto ricovero.



Quali sono, a suo giudizio, gli ostacoli all’adozione di protocolli che prevedano le cure domiciliari?

Adottare i protocolli terapeutici che prevedono le cure domiciliari è estremamente importante ed in alcune regioni italiane sono stati attivati. Purtroppo in altre regioni del nostro Paese vi sono ancora ostacoli alla loro applicazione, ciò è dovuto a mio parere a problemi burocratici che spero si possano risolvere.



AIL è un’associazione molto radicata sul territorio, che investe molto di ciò che riceve nelle cure e nell’aiuto ai pazienti; storicamente è meno propensa a investire in termini monetari in comunicazione. Con l’esperienza di “Fabbrica del Sorriso” è cambiato qualcosa nel vostro approccio al mondo della comunicazione?

La Fabbrica del Sorriso è stata per l’AIL un’esperienza fantastica dal punto di vista della comunicazione. Siamo riusciti ad entrare nel cuore di tanti italiani attraverso una comunicazione davvero chiara ed efficace senza avere particolari costi a carico dell’Associazione.



Qual è il contributo che AIL ritiene di avere dato a un’organizzazione come Mediafriends che, nata all’interno di un contesto di business, opera per il sociale?

L’AIL, grazie alla sua attività e alla sua presenza sul territorio con 82 sezioni provinciali, ha realizzato a livello sociale un’importante organizzazione che è il punto di riferimento per l’Ematologia italiana. Mi auguro che la condivisione di questo importante progetto di sostegno alle cure domiciliari svolto dall’AIL in collaborazione con l’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) possa aver arricchito l’esperienza di Mediafriends con un approfondimento sulla realtà dell’Ematologia in Italia che è senza dubbio tra le migliori del mondo, dal punto di vista scientifico.



Quali sono i futuri sviluppi di questa partnership?

Spero vivamente in nuovi possibili sviluppi di questa partnership per altri importanti progetti comuni di Ricerca e di Assistenza per i nostri piccoli pazienti affetti da leucemia.

Visita il sito di Ail