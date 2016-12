Il senso di un impegno

15:24 - Mediafriends nasce all’interno di un contesto imprenditoriale legato al mondo della comunicazione e si pone come punto di riferimento per il mondo delle imprese e delle associazioni senza scopo di lucro. Nel corso degli anni ha promosso numerosi eventi, televisivi e non, finalizzati alla raccolta fondi per finanziare i progetti delle associazioni. Negli ultimi anni ha ampliato il proprio campo di azione alla comunicazione sociale con l’obbiettivo di proporre nuove occasioni di incontro tra imprese e terzo settore.



Tutte le iniziative di Mediafriends, da La Fabbrica del Sorriso al libro di Natale, dai seminari di Laboratorio per il Sociale alle trasmissioni televisive Storie di Confine e Confessione Reporter, sono l’espressione concreta di come Mediafriends intenda il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa e costituiscono il tentativo di avvicinare il mondo delle aziende al terzo settore, per favorire la reciproca crescita e il benessere collettivo.

Nell’ambito imprenditoriale, così come in una parte del mondo non profit, l’espressione “Responsabilità Sociale di Impresa “ suscita ancora oggi interesse e diffidenza. Le imprese ne intuiscono l’importanza ma temono che comporti un allontanamento dagli obbiettivi naturali del loro lavoro. Ne deriva una difficoltà oggettiva nell’inserire valutazioni di natura etica all’interno della visione strategica delle aziende stesse, con le implicazioni che ciò comporta anche in termini di governance, di processi e strutture.







In tempi di crisi, appare invece necessario che le imprese sappiano dialogare con una società civile sempre più autonoma e capace di scegliere prodotti e servizi anche sulla base di valutazioni di tipo sociale.

La Responsabilità Sociale di Impresa ha senso però se non appartiene solo all’azienda o alla società civile ma diventa un percorso comune; ciò può garantire alle associazioni non profit nuove energie, economiche e manageriali e alle imprese for profit il consenso e i valori necessari per affrontare nel modo più adeguato le sfide dell’innovazione. La Responsabilità Sociale di Impresa, correttamente intesa e applicata, può diventare un elemento di distinzione per le aziende e un valido strumento per competere sul mercato.



Le imprese, sempre attente ai mutamenti del mercato, hanno da tempo compreso che la creazione di valore sociale, ancorché difficilmente ascrivibile a bilancio e non conferibile direttamente agli azionisti, è rilevante in termini etici e di creazione del consenso, mentre le associazioni non profit si fanno quotidianamente carico di un compito che va al di là della mera supplenza alle istituzioni statali: già oggi alcune di esse operano nelle strutture pubbliche e private e assolvono a compiti e bisogni che altrimenti resterebbero insoluti riuscendo a garantire standard di eccellenza. Per tutto questo servono managerialità e risorse.







Si tratta quindi di un confronto tra pari che ha bisogno di luoghi dove la competenza si colleghi ai valori e questi ai bisogni e alle risorse.

Il legame tra il mondo profit e non profit, per crescere e risultare proficuo, deve quindi trovare occasioni e luoghi adatti a favorire uno scambio tra le due realtà, al fine di produrre più risorse, più managerialità, più cultura sociale e un migliore radicamento nella società.

Questo è il senso che Mediafriends attribuisce al suo impegno nel sociale e gli interventi qui ospitati hanno precisamente il compito di curare e promuovere l’evoluzione di questo legame.