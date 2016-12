10 anni di attività

12:20 - Mediafriends è la Onlus costituita nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa. L’Associazione persegue fini di solidarietà sociale finalizzati alla comunicazione delle iniziative sociali e alla raccolta di fondi da destinare a progetti di beneficenza.

In dodici anni di attività Mediafriends ha promosso e sostenuto una lunga serie di eventi benefici raccogliendo, erogando e rendicontando più di 65 milioni di euro che hanno consentito a 120 associazioni di realizzare oltre 200 progetti in Italia e nel mondo.









Iniziative televisive

Tra le più importanti ricordiamo: dieci edizioni de LA FABBRICA DEL SORRISO, il concerto MUSIC FOR ASIA per le vittime dello Tsunami del 2004, il concerto OMAGGIO A PAVAROTTI svoltosi a Petra, in Giordania, la prima edizione della MEDIAFRIENDS CUP. Mediafriends si è occupata anche di emergenze: con il TG5 in favore degli alluvionati in Liguria e Lunigiana, a Messina, in occasione del terremoto in Abruzzo e per quello dell’Emilia.







Comunicazione Sociale

Accanto a eventi singoli, quali la mostra video fotografica UN’ONDA DI SPERANZA e l’asta benefica VENTI DI STRISCIA alla Triennale di Milano, dal 2008 Mediafriends propone i seminari di LABORATORIO MEDIAFRIENDS PER IL SOCIALE, che affrontano i temi della comunicazione sociale e del rapporto tra mondo profit e non profit.

L’impegno di Mediafriends è proseguito nell’ideazione, realizzazione e promozione della ricerca sul rapporto tra profit e non profit in Italia e nell’organizzazione del convegno “TRA I DUE MONDI” tenutosi il 28 febbraio 2012 presso l’aula magna dell’università Bocconi.

Nella primavera dello stesso anno Mediafriends e la Fondazione Falcone hanno organizzato alla Triennale di Milano la mostra sulla legalità “IL MONDO CHE VORREI”.

Vengono inoltre annualmente assegnati gratuitamente alle associazioni non profit più di 6.000 spazi pubblicitari.







Rendicontazione

Mediafriends rendiconta i progetti finanziati e racconta il difficile contesto in cui le associazioni si trovano a operare, attraverso STORIE DI CONFINE, programma di reportage giornalistici in onda dal 2008 su Retequattro e partecipa a Confessione Reporter, trasmissione che racconta gli angoli più remoti della terra e le vicende di chi si batte per aiutare gli altri.







Iniziative editoriali

La vendita di 7 libri di favole per bambini editi con Mondadori ha consentito di finanziare progetti benefici in Vietnam, Ucraina, Repubblica Domenicana, Sierra Leone e Pakistan e Italia.

Con la Direzione Sport Mediaset è stato realizzato il calendario GRAND PRIX MOTO per finanziare una missione medica in Bangladesh e Giù da gara, che racconta 10 anni di MotoGP visti da chi opera dietro le quinte, mentre in collaborazione con il periodico Focus, sono stati realizzati due CALENDARI in favore dell’ambiente, il taccuino per la natura TAK e Obbiettivo Natura, un gioco per bambini dedicato al divertimento e all’educazione ambientale.

Sempre in collaborazione con Sport Mediaset, nel 2012 è uscito il calendario dedicato al ricordo di Marco Simoncelli “ROUTE 58 – IN VIAGGIO CON SIC”.

Dalla’iniziativa editoriale è nata l’idea di una mostra, allestita all’interno dell’Eicma di Rho Fiera Milano e interamente dedicata al campione della MotoGP.

Mediafriends Onlus V.le Europa 48,Cologno M.se 20093 Milano. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mediafriends.it