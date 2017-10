Arriva "Detto Contraddetto"

Parte Detto Contraddetto, la nuova web serie di Mediafriends.

Il titolo, che prende spunto dall’opera di Karl Kraus, fa riferimento al tentativo di mostrare i diversi volti del terzo settore e del mondo profit che si occupa del sociale.

Il “Detto” coglie il senso di una scelta, e offre una prospettiva nuova sul mondo di chi ha bisogno: sia che si parta da una storia reale sia che si mettano a confronto diverse opinioni sul mondo della solidarietà.

Il “Contraddetto” resta sullo sfondo, come il convitato di pietra e rappresenta l’indifferenza verso chi ha bisogno. Non volendo, finisce per contrastare la visione semplicistica di un mondo della solidarietà e del profit privo di sfumature o differenze.

Immagini, dibattiti e contenuti per raccontare il meglio di una società civile.