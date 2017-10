30 agosto 2017 19:06 Anna e Fabio ancora in moto per un giro del mondo il charity report di Mediafriends "around the world"

Dopo Asia, Sud America ed Est Europa, Anna e Fabio Stojan sono di nuovo “on the road” in sella alla loro motocicletta, alla volta di un progetto ancora più grande e ambizioso: I Viaggi di Stojan Around the World.

Da quattro anni ormai Anna e Fabio percorrono le strade del mondo scoprendo e raccontandoci i progetti finanziati da Mediafriends, oltreché realtà e culture che trovano lungo il loro percorso.



La nuova avventura che proprio in queste ore si apprestano a iniziare toccherà tutti i continenti, in un viaggio che li terrà impegnati all’incirca cinque mesi e che ci permetterà di scoprire oltre 10 progetti sociali coadiuvati da Mediafriends e non.

Per tutta la durata del viaggio potremo scoprire come se la cavano Anna e Fabio attraverso i canali social di Fabbrica del Sorriso, che i due globe-trotter utilizzeranno come una sorta di “diario della motocicletta”.