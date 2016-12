Alla scoperta dei progetti di Fabbrica del Sorriso

Anna e Fabio Stojan ,due persone apparentemente normali che girano il mondo in moto, prima in Asia e ora lungo tutto il sud America per visitare i progetti di Fabbrica del Sorriso: Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Chile , Argentina, Paraguay e Brasile , in totale 25.000 Km e 6 mesi di viaggio.



Hanno uno stile e una modalità di viaggio particolare, hanno conosciuto paesi, interi popoli e nazioni, per così dire dal “basso” , e ce lo mostrano dall’altezza di un serbatoio o di una telecamera portata a spalla e alimentata dalla passione e dal desiderio di comprendere gli altri per quello che sono , e non per ciò che noi vorremmo che fossero.