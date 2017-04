Ad oggi, 2017, si può ancora parlare di società multietnica? Di centro e periferie? Davvero possiamo ancora fossilizzarci su certe differenze ed insistere nell'etichettare qualcosa come "multietnico" quando ci stiamo riferendo ad un contesto ormai reale e quotidiano?

Certo, ogni cultura è diversa, ed è normale che coesistendo assieme sotto lo stesso cielo, sulle strade della stessa città, possano incoraggiare una classificazione spontanea allontanandosi dal concetto di unica grande famiglia globale.



A REGOLA D'ARTE è un progetto che nasce per creare un gruppo, per indirizzare bambini e ragazzi verso i punti di incontro delle diverse culture, laddove smettiamo di essere l'italiano, il pakistano, l'africano, e diventiamo un gruppo coeso e affiatato che gode dell'impegno e del divertimento di tutti per fare una partita a rugby, comporre musica assieme, curare un orto.



Regole non è sinonimo di costrizioni o controllo autoritario, al contrario, è il sistema che permette al gruppo di esistere, di raggiungere i propri obbiettivi combinando le capacità e le abilità di tutti al fine di sentirsene poi pienamente gratificati, oltreché sentirsi parte di un contesto sociale dove tutti siamo protagonisti e nessuno è comparsa.



È così quindi che, in sei centri dislocati in quartieri diversi della città di Milano, ogni settimana gruppi di ragazzi si incontrano per giocare assieme a rugby, fare musica con le percussioni africane, e mettere letteralmente le mani nella terra per far crescere un piccolo orto.

Sono tutti diversi quei ragazzi, c'è il bianco, il nero, il giallo.. ma in quel momento nessuno è unico, perché ognuno ha bisogno degli altri.

In quel momento i ragazzi sono un gruppo.. un gruppo A Regola d'Arte.

Destinando il proprio

5x1000

a Mediafriends per A REGOLA D’ARTE sarà possibile far crescere il progetto aprendo nuovi centri in diverse città d’Italia.