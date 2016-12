A REGOLA D'ARTE COMPIE UN ANNO E LO FESTEGGIA NELLA SCUOLA DI NARCISI

16:11 - Come promesso, dopo l’esordio, avvenuto nel 2014 in occasione del Campus estivo presso il Barrio’s in zona Barona, siamo scesi in campo o, se preferite, abbiamo debuttato…

Eccoli i ragazzi di Narcisi, la scuola di Milano, zona Giambellino, la prima a sperimentare con successo ARA , “ A Regola d’Arte”, il progetto di Mediafriends per le periferie fondato sull’apprendimento di musica e rugby .

Il progetto è partito a gennaio e si è concluso con la fine dell’anno scolastico. Gli inizi hanno richiesto un grande impegno da parte di tutti ma, grazie alla professionalità degli istruttori di ASRugby Milano e di SONG, e al supporto costante della dirigenza scolastica, i risultati hanno confermato la validità dell’intuizione iniziale.

Fondamentale è stata la scelta, tra le mille attività possibili, di rugby e musica, discipline intrinsecamente orientate alla condivisione di valori e alla crescita comune; unico dogma e sola ideologia l’avere puntato sul divertimento e sulla voglia dei ragazzi di “fare gruppo”. ARA è così diventato un “portatore sano” di valori e di passione capace di rivolgersi a tutti attraverso il divertimento.

Mediafriends finanzierà e seguirà l’iniziativa anche per il prossimo anno scolastico con la prospettiva di consolidare i risultati ottenuti e di aprire un nuovo punto di ARA nella periferia di Baggio.

La forza del progetto sta nella sua semplicità, nella qualità degli istruttori e nella sua capacità di proporsi a tutti, ragazze e ragazzi di ogni ceto e provenienza.

ARA dovrebbe diventare materia di apprendimento obbligatoria in tutte le scuole italiane….