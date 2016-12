A FRANCO BOMPREZZI

18:59 - NOCH ATMEN

L’ho tirata coi denti

Figlio mio

L’ho tirata coi denti…

Ma non mi sono mai mancati il coraggio e la bontà

né l’umiltà dei forti

o le cattive abitudini dei vincitori.

Ho sempre saputo che ce l’avrei fatta,

che ne valeva la pena

e poi, ti confesso, mi sono anche divertito

a giocare con la natura,

regalandole una vita piena:

non la tua, che ti appartiene

e che conservo io nel ricordo di te,

ma la mia…

La morte è un montaggio,

per pochi eletti, postumi e addolorati.

La vita è la recita o, se preferisci, un incontro di calcio in diretta.

Il primo fotogramma è il presente dell’ultimo,

come l’acqua del fiume, come un bicchiere di rosso...

Pensa che la tua intelligenza sarà sempre al servizio degli altri

tutto sta a capire l’uso che ne faranno…

Ma non voglio, neque, pensarti diverso,

quindi passo oltre e vado a cercarmi una nuova alba

né partenza né commiato

ma solo acqua che scorre…

e un respiro lungo e bello come l’attimo.