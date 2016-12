Torna CONFESSIONE REPORTER

Il programma di Stella Pende e Sandra Magliani, giunto quest’anno alla quarta edizione, ha come fil rouge la donna.

Si comincia subito dalla prima puntata con un’inchiesta sulle ragazze indiane sfigurate dall’acido.



In ogni puntata uno spazio è dedicato al reportage d’autore, i protagonisti sono personaggi noti che si prestano a realizzare inchieste e interviste originali. Luca Argentero è ospite in alcune scuole romane per parlare di omofobia, Federica Pellegrini intervista il Presidente del CONI Giovanni Malagò, Cristiana Capotondi è alle prese con un ritratto di Antonio Cabrini ora Ct della nazionale femminile di calcio,Alessio Boni è in Zimbabwe per mostrare la condizione femminile in quel paese, Malika Ayane è in un call center per insegnare ai dipendenti l’importanza della voce.



Tra gli argomenti delle puntate successive: un viaggio all’interno della Farnesina per capire come funziona l’Unità di Crisi italiana e un’intervista al giornalista de La Stampa, Domenico Quirico, rapito in Siria nel 2013 e rilasciato dopo 5 mesi. E inoltre: un’inchiesta sul terrorismo africano collegato alla strage di elefanti e un servizio dedicato all’immagine della Madonna dipinta come diva rock.



L’edizione 2014 di Confessione Reporter si arricchisce della collaborazione di Enel Cuore, la onlus di Enel, nata nel 2003 per sostenere iniziative nell’ambito dell’assistenza sociale, della salute, dell’educazione e dello sport. In particolare, i reporter della trasmissione di Italia1 hanno visitato il Guatemala, e più precisamente sono stati a Guatemala City nelle scuole dove viene praticato “El Sistema”, il modello didattico musicale ideato in Venezuela da José Antonio Abreu per promuovere l’educazione musicale dei ragazzi nei quartieri più disagiati. In Romania, Confessione Reporter ha avuto modo di entrare nei centri del progetto “We Grow Up Together”, gestiti da Save The Children, dove vengono realizzati programmi socio-educativi rivolti ai figli di genitori emigrati verso l'Italia o altri Paesi europei. In Italia sono stati realizzati reportage a Torino, a Casa Oz, che accoglie le famiglie dei bambini malati; a Milano, presso il Rifugio Caritas che accoglie persone senza fissa dimora della Stazione Centrale; a Napoli, dove la Comunità di Sant'Egidio gestisce il progetto di assistenza domiciliare per gli anziani "A casa è meglio!". Sempre nella città partenopea, Confessione Reporter ha vistato “La Casa delle Arti e dei Mestieri”, il laboratorio situato all'interno della quadreria del Pio Monte della Misericordia dove vengono recuperate antiche professioni e trasferite ai giovani provenienti dai quartieri più disagiati. Infine, sempre a Napoli, le telecamere sono entrate all’interno di “Maccarò”, la pizzeria tutta al femminile nel quartiere di Forcella dove, grazie ad un progetto sostenuto da Enel Cuore in collaborazione con Fondazione Con il Sud, lavorano donne con storie difficili di illegalità e disagio sociale.



Confessione Reporter è un programma Videonews di Stella Pende e di Sandra Magliani. Patrizia Ambrosi è il produttore esecutivo e la regia è affidata a Rossano Angioletti.