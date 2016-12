08:21 - “Sporcatevi le mani” è un’iniziativa della Fondazione “I Bambini delle Fate” voluta nel 2005 da Franco Antonello, papà di Andrea, giovane ragazzo autistico.

Franco e Andrea, dopo l’esperienza del viaggio in moto attraverso il sud america,sono ora pronti a partire per “Sporcatevi le Mani – Italia 2014”, una nuova avventura tutta italiana, anche questa volta rigorosamente sulle due ruote.

Lunedì 21 luglio, alle ore 10.00, Franco e Andrea partiranno da Castelfranco Veneto (TV) in sella ad una moto appositamente preparata per questa avventura estiva che li vedrà percorrere tutto lo stivale.

Segui con noi Franco e Andrea in viaggio!