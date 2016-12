Patrizia Gattoni, responsabile CESVI del Sud Africa, Zimbabwe e Mozambico, ospite a Mattino 5

Per la FABBRICA DEL SORRISO, Patrizia Gattoni, responsabile CESVI del Sud Africa, Zimbabwe e Mozambico, è stata ospitata a Mattino 5. In questi anni ha seguito con particolare attenzione le Case del Sorriso di Cape Town in Sudafrica e di Harare in Zimbabwe pianificando visite trimestrali di monitoraggio attività e valutazione delle stesse. Durante le sue visite in loco entra in contatto personalmente con le storie dei ragazzi e delle donne che frequentano le Case, constatando in prima persona l’importanza di queste strutture divenute, grazie all’appoggio di educatori professionisti, il punto di inizio per un futuro migliore di moltissime donne e migliaia di ragazzi di strada.