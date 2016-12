Parte Blog Notes

15:05 - La crisi globale attraversa ma anche “avvicina” le frontiere portando in Italia problemi e scenari che sino a poco tempo fa erano associati al “terzo mondo”. BlogNotes è un programma di reportages che, in ogni puntata ( della durata approssimativa di 1 ora ) mette a confronto storie/situazioni filmate all’estero per “Storie di confine” con altre ‘contigue’/’connesse’, girate in Italia. Lo stile del racconto, molto lontano dalla ‘neutralità’ dell’inchiesta o del servizio giornalistico , evoca piuttosto l’andamento di un diario , un diario immaginario come quello che potrebbe scrivere chi rivisitasse, al ritorno da un viaggio degli appunti presi con un tablet e quindi “aperti” – dalla rete - a una rete di libere associazioni- In questa prospettiva , la grafica “cita” il linguaggio del graphic journalism e del fumetto, ‘sporcando’ le immagini, con disegni e foto rilette dalla matita.

