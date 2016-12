Oxfam Italia: con le donne per vincere la fame

10:39 - Con i soldi raccolti dalla campagna, Oxfam Italia da alle donne più povere e vulnerabili la possibilità di essere autosufficienti e autonome, in grado di produrre reddito per sfamarsi e condurre una vita disnitosa, provvedendo ai propri bisogni e a quelli dei propri figli. Le aiuta a differenziare i raccolti, in modo che possano contare su una dieta variata, vendere quanto prodotto per acquistare ulteriore cibo, e resistere all'imprevedibilità del clima. Le aiuta ad organizzarsi, in modo che possano far sentire la propria voce e influenzare le scelte della comunità.



