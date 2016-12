Lettera di una mamma di un ragazzo autistico

11:22 -

Sono una donna di Ferrara, socia dell'Associazione Dalla Terra alla Luna onlus e mamma di un ragazzo con autismo grave.



Non nascondo che è ancora molto dura dare questa definizione di mio figlio, dopo un “lutto” iniziale mi sono e ci siamo (tutta la famiglia) tirati “su le maniche”, abbiamo accettato questo destino, abbiamo accettato di avere un figlio che non parlerà mai con noi, che non potrà mai avere una vita piena, ricca, che non si potrà mai innamorare, avere amici, che non potrà mai provare delusioni.



Abbiamo scoperto insieme a lui però un nuovo modo di amare e quando questo è accaduto, abbiamo cominciato ad aprirci al resto del mondo, ad aiutare altre famiglie che vivono nell’isolamento, a dare speranza e gioia.



Nel 2002 abbiamo fondato una piccola Associazione locale che nel tempo è cresciuta, cominciando a collaborare con il territorio,a portare conoscienza e coscienza sociale,a sensibilizzare all'interno delle scuole……



Abbiamo aperto l’unico centro per il dopo-scuola rivolto a bambini e ragazzi con disabilità psichica e autismo e attualmente seguiamo 19 bimbi e ragazzi dai 6 ai 25 anni. Non immaginate quanto siano belli i nostri bambini! Non immaginate quanto siano migliorati i nostri ragazzi e con loro le nostre vite!



Adesso la nostra "casina" (il luogo che ci ospita) ci sta un pò stretta e nel 2013 abbiamo acquistato un immobile di 580mq con annesso terreno di 8900 mq sul quale nascerà un laboratorio di trasformazione alimentare a marchio equo-sociale Ferrarese di ulteriori 700 mq sito alle porte della città, accollandoci un mutuo ventennale con firma a garanzia di alcune famiglie.



E' stato per noi un grande passo che ci ha unito di più focalizzando le nostre energie su un obiettivo comune che ci permette di continuare a sperare nel futuro.



I nostri figli purtroppo perdono i riferimenti sanitari necessari a garantire l’abilitazione e la terapia cognitivo-comportamentale permanente dopo i 18 anni, perdendo così di fatto il diritto a continuare a migliorare.



Non si comprende perchè se l'autismo permane per tutta la vita non debba essere "curato" per tutta la vita!!



dallaterraallaluna.org/