La storia di Sofia, bambina della Lega del Filo d'Oro, a Mattino 5

Per LA FABBRICA DEL SORRISO, Silvia Santini, mamma di Sofia, è stata ospitata a Mattino 5.



Sofia ha quasi tre anni e vive nella provincia di Pesaro Urbino. Nasce insieme alla gemellina, quasi a termine con una gravidanza che non presenta problemi. Grande gioia alla nascita, sopraffatta qualche giorno dopo da un grave problema che colpisce Sofia. La bimba, viene colpita da una trombosi a seguito di una sepsi contratta all’ospedale. Purtroppo questo provoca dei danni celebrali rilevanti, una ipoacusia bilaterale profonda (tanto che oggi porta delle protesi acustiche), e problemi a livello visivo e motorio. L’incontro con la Lega del Filo d’Oro avviene su segnalazione di un oculista a cui i genitori si erano rivolti per un problema di strabismo, non supponendo che fosse presente anche ipovisione. Sofia inizierà la scuola materna il prossimo settembre. Genitori, dirigente scolastico e le figure professionali della Lega del Filo d’Oro stanno già iniziando a lavorare per il futuro inserimento scolastico, valutando insieme gli ausili necessari e l’approccio educativo migliore, per fare in modo che questo momento così importante nel percorso di vita, soprattutto di bambini con difficoltà, avvenga nel modo migliore possibile.