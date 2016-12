La storia di Nicolò, bambino della Lega del Filo d'Oro, a Pomeriggio 5

Per LA FABBRICA DEL SORRISO, Stefano e Antonella Schiatti, genitori di Nicolò sono stati ospitati a Pomeriggio 5.



Nicolò ha quasi tre anni e vive a Pavia. E’ nato completamente non vedente e porta protesi acustiche. Non riusciva a respirare da solo e quindi faceva fatica a crescere. La Lega del Filo d'Oro ha dato alla famiglia gli strumenti per tornare a casa e capire che cosa fare per il bene del loro figlio. Con la logopedia, la fisioterapia e la musicoterapia Nicolò sta uscendo dal buio e dal silenzio.