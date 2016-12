La Fabbrica del Sorriso 2014

10:05 -

Domenica 30 marzo si è conclusa l’undicesima edizione della Fabbrica del Sorriso, la storica iniziativa di Mediaset a favore dell’infanzia in Italia e nel mondo.



Anche quest’anno, grazie alla generosità di tutti gli italiani, abbiamo raggiunto e superato l’obbiettivo prefissato, raccogliendo 1.007.250 euro. Sarà così possibile sostenere 5 Case del Sorriso del CESVI ad Haiti, in Perù, in Sud Africa, in Bosnia ed in Zimbabwe e curare 50 bambini sordo ciechi della Lega del Filo d’Oro.



Desideriamo ringraziare di cuore i telespettatori che, in un momento economico non facile, si sono dimostrati nuovamente molto vicini a questa iniziativa e hanno risposto con grande solidarietà al nostro appello.