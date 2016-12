IN ARRIVO LA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO

10:52 - “Il Festival trova la sua unicità nei soggetti protagonisti, per le finalità e per i risultati ottenuti. La nostra intenzione è inoltre quella di valorizzare esperienze cinematografiche, di fiction, che i nostri ragazzi attuano nelle loro comunità, con operatori sociali, educatori e volontari che conoscono bene i loro giovani, così da saper scegliere, per ognuno di loro, personaggi e ruoli appropriati. Gli operatori ed altri esperti daranno naturalmente il loro contributo nell'integrare la trama, nella regia, nel montaggio, nel creare un intelligente rapporto tra immagine e musica. Ma i protagonisti dello spettacolo devono essere i ragazzi.

I disabili sono persone vive, sensibili, autentiche; le loro emozioni sono spontanee, vere. Questi filmati, se ben condotti, mettono in evidenza questa vitalità, permettendo così, ai protagonisti dei cortometraggi, di diventare ambasciatori di se stessi, della loro ricchezza interiore. L'attività cinematografica, se ben gestita, può produrre quei processi benefici di autostima e gratificazione che si possono innescare attraverso ogni attività creativa. Basta riuscire a canalizzare le molte positività di questi giovani che spesso non vengono valorizzate. E se far cinema aiutasse anche solo a far star meglio e ad avere gioia di vivere nel qui ed ora, non sarebbe poi cosa da poco!”

Il Festival si svolgerà dal 15 al 18 Ottobre 2014 nella Sala Argentia di Gorgonzola (Milano)

