Finalmente un progetto.... "A Regola d'Arte"

“Uno dei rischi più grandi che possono correre i giovani delle periferie più disagiate, è quello di perdere la speranza nel proprio futuro” (Don Gino Rigoldi)



Il degrado sociale, molto presente in alcune aree urbane, può essere combattuto creando luoghi alternativi alla strada, spazi in cui i ragazzi possano trascorrere il loro tempo libero in maniera creativa e utile.



Con questo obiettivo, Mediafriends ha ideato e progettato “A regola d’arte”, un intervento sociale per prevenire e combattere il disagio giovanile nelle periferie delle città italiane.



L’intento di Mediafriends è quello di offrire un’opportunità utilizzando le potenzialità della musica e del rugby.



Attraverso i fondamenti e le regole del rugby e della musica, i ragazzi avranno la possibilità di fare un’esperienza unica e originale, condividendo un sistema di valori e imparando a rispettarsi l’un l’altro.



Il progetto prenderà il via presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrio’s nel quartiere periferico Barona di Milano presieduto, dal 1997 da Don Gino Rigoldi. Dal 23 Giugno al 18 Luglio si svolgerà un Campus estivo incentrato sulla pratica della musica e del rugby con la partecipazione attiva delle associazioni Comunità Nuova Onlus, AS Rugby Milano e il Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Lombardia.



Nel corso di quattro settimane, circa 30 bambini della zona, con un’età compresa dai 6 ai 12 anni, avranno la possibilità di essere impegnati in attività culturali e sportive di alto profilo.



Oltre agli educatori delle associazioni coinvolte, il campus potrà contare sulla presenza di Andrea Pellizzari, alias Mr. Brown che, grazie alla sua lunga esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo, sarà coinvolto nelle attività musicali e seguirà i ragazzi in vari momenti laboratoriali.



Mediafriends dedicherà una campagna di comunicazione e di raccolta fondi finalizzata a riproporre questa esperienza in altre realtà difficili sul territorio italiano.



Il Campus “A regola d’arte” sarà inaugurato il 23 giugno, alle ore 9.00 presso il Centro sociale Barrio’s (via Boffalora 109 Milano) alla presenza di Don Gino Rigoldi presidente di Comunità Nuova Onlus , Giorgio Teruzzi consigliere di AS Rugby Milano, Maria Majno referente del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Lombardia e Massimo Ciampa segretario generale di Mediafriends.